Gehen wir also zu Sephora, um die Sephora Kids zu treffen. Denn obwohl die Tage noch warm sind, obwohl sie jetzt auch in der Sonne sein könnten, sind sie natürlich trotzdem hier: in der neuen Münchner Filiale der hipsten, grellsten, erfolgreichsten Kosmetikmarktkette aus Frankreich, etwa 18 Milliarden Euro Umsatz im vergangenen Jahr. Im Sortiment alle großen Marken und auch die kleineren, mythischen, die es im Drogeriemarkt nicht gibt, und fast alles kann man testen.