Bayer Sturzflug

Bayer will die Welt retten. Dafür hat sich das Unternehmen einen griffigen Slogan ausgedacht: „Health for all, Hunger for none“ – Gesundheit für alle, Hunger für niemanden. Klingt eher nach Ärzte ohne Grenzen und Brot für die Welt, allerdings sollte man sich da nichts vormachen. Bayer ist nicht nur der Hersteller von Medikamenten wie Aspirin. Bayer ist auch der größte Agrochemiekonzern der Welt. Und seit einiger Zeit hat dieser Konzern ein gewaltiges Problem: Bevor sich Bayer weiter um die Rettung der Welt kümmern kann, muss sich das Unternehmen erst mal selbst retten. Der Konzern, der Krankheiten und Hunger bekämpfen will, ist nämlich schwer angeschlagen.