Jetzt wird’s persönlich
Jetzt wird’s persönlich
15. Oktober 2026 | Lesezeit: 11 Min.
Für Wechsel in der Bundesregierung gibt es klare Regeln. Bevor ein neuer Minister ernannt werden kann, muss der Vorgänger aus dem Amt entlassen werden. Es ist eine Zeremonie, die man oft gesehen hat: Der Bundespräsident überreicht in Gegenwart des Kanzlers dem scheidenden Minister die Entlassungs- und dem neuen die Ernennungsurkunde. Ende Juli hat Patrick Schnieder an der Zeremonie teilgenommen, obwohl er wegen der unwürdigen Umstände seines Rauswurfs durch den Kanzler gute Gründe gehabt hätte, auf eine Begegnung mit Friedrich Merz zu verzichten.