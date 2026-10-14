Friedrich Merz am Dienstag bei der Ernennung von Alexander Schweitzer zum Bundesminister für Arbeit.
Friedrich Merz am Dienstag bei der Ernennung von Alexander Schweitzer zum Bundesminister für Arbeit.
Friedrich Merz am Dienstag bei der Ernennung von Alexander Schweitzer zum Bundesminister für Arbeit.
Bärbel Bas.
Bärbel Bas.
Bärbel Bas.

Jetzt wird’s persönlich

Das Beben nach dem Rücktritt von Bärbel Bas zeigt: Nur weil die Zeiten es erfordern, reißen Politiker sich noch lang nicht zusammen. Über den unterschätzten Faktor Mensch und eine Regierung, die aufpassen muss, sich nicht selbst zu zerlegen.

Friedrich Merz am Dienstag bei der Ernennung von Alexander Schweitzer zum Bundesminister für Arbeit.
Friedrich Merz am Dienstag bei der Ernennung von Alexander Schweitzer zum Bundesminister für Arbeit.
Friedrich Merz am Dienstag bei der Ernennung von Alexander Schweitzer zum Bundesminister für Arbeit.
Jetzt wird’s persönlich
Bärbel Bas.
Bärbel Bas.
Bärbel Bas.

Das Beben nach dem Rücktritt von Bärbel Bas zeigt: Nur weil die Zeiten es erfordern, reißen Politiker sich noch lang nicht zusammen. Über den unterschätzten Faktor Mensch und eine Regierung, die aufpassen muss, sich nicht selbst zu zerlegen.

Von Daniel Brössler, Georg Ismar, Henrike Roßbach und Robert Roßmann (Text) und Friedrich Bungert (Fotos)
15. Oktober 2026 | Lesezeit: 11 Min.

Für Wechsel in der Bundesregierung gibt es klare Regeln. Bevor ein neuer Minister ernannt werden kann, muss der Vorgänger aus dem Amt entlassen werden. Es ist eine Zeremonie, die man oft gesehen hat: Der Bundespräsident überreicht in Gegenwart des Kanzlers dem scheidenden Minister die Entlassungs- und dem neuen die Ernennungsurkunde. Ende Juli hat Patrick Schnieder an der Zeremonie teilgenommen, obwohl er wegen der unwürdigen Umstände seines Rauswurfs durch den Kanzler gute Gründe gehabt hätte, auf eine Begegnung mit Friedrich Merz zu verzichten.

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