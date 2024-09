Wie ein Held sieht Nahid Islam nicht gerade aus. Andererseits, wie sehen schon Helden aus? Er läuft etwas verloren in seiner Villa herum, im Regierungsviertel von Dhaka. Er ist erst am 8. August hier eingezogen und entschuldigt sich jetzt erst mal dafür, dass er plötzlich Angestellte hat, die ihm auf Schritt und Tritt folgen, auch wenn er sie bittet, das nicht zu tun. „Ich weiß nicht einmal, wer hier vorher gewohnt hat“, sagt Nahid Islam, gerade noch Student der Soziologie, jetzt Minister für Informations- und Kommunikationstechnik in Bangladesch.