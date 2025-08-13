Foto: Manuel Kamuf
Ihr Zug verspätet sich voraussichtlich um sieben Jahre

In Calw wollte der Landrat eine Bahnstrecke reaktivieren, hätten ja alle was davon: der Mensch, die Wirtschaft, das Klima. Keine große Sache eigentlich. Aber dann lernte er das Große Mausohr kennen – und die Tiefen der deutschen Bürokratie.

Von Max Ferstl und Roland Muschel
13. August 2025 | Lesezeit: 12 Min.

Der Bahnhof ist praktisch fertig. Helmut Riegger kann ihn in der Ferne sehen, den Bahnsteig, die Gleise, den Schotter, hell leuchtend in der Sonne. Der Bahnhof schmiegt sich sanft an den Welzberg, es ist ein schöner Bahnhof, alles neu. Nur die Signalleuchten für die Lokführer und das Stationsschild fehlen noch, damit die Passagiere wissen, wo sie hier sind: in Calw.

