Auf der einen Seite die konservativen Boomer, auf der anderen die vermeintlich arbeitsfaule Generation Z und dazwischen die dauergestressten Millennials: Generationenkonflikte, Vorurteile und Klischees prägen gesellschaftliche und politische Debatten – von der Wehrpflicht bis zum Handyverbot. Aber ist der Generationenstreit wirklich so groß, wie er in den oft populistisch anmutenden Debatten gemacht wird? Wie unterschiedlich denken jüngere und ältere Menschen bei Themen wie der Schuldenbremse, Klimapolitik oder Zuwanderung? Und welche politische Wirksamkeit hat das, was sie denken?