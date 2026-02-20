Der Abend neigt sich schon dem Ende zu, als eine Dame in Reihe eins im Zustand fortgeschrittener Verzückung ruft: „Der geht ja richtig ab!“ Oben auf der Bühne sitzt Cem Özdemir vor einem samtgrünen Vorhang in einem Ledersessel und blickt in begeisterte Gesichter. Nur Özdemir selbst schaut etwas ernster drein, als es die Situation vielleicht erfordern würde. Ein Januarabend, gut tausend Menschen im Stuttgarter Theaterhaus, ständig Applaus: Mehr können sich die grünen Wahlstrategen eigentlich nicht wünschen. Obwohl – doch.