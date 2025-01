November 1944

Eva muss den gelben Stern tragen, geht nicht mehr zur Schule, darf nicht ins Schwimmbad. Ihren Vater Károly Diamant hat sie seit zwei Jahren nicht mehr gesehen, er wurde als ungarischer Jude zum Arbeitskommando der ungarischen Armee zwangseingezogen.

Eva ist viel zu Hause. An einem Morgen ruft die Mutter Eva zu sich und sagt, Eva werde am nächsten Morgen mit Tante Piri in die Slowakei reisen. Sie und Bruder Tamás würden nachkommen. Eva freut sich. Sie mag Tante Piri, Zug fährt sie auch gerne.

Doch dann wundert sie sich. Die Mutter sagt, Eva werde den christlichen Namen Maria tragen und solle sich taubstumm stellen. Rede kein Wort, sagt die Mutter, mit niemandem! Am nächsten Morgen fährt die Mutter mit Eva und ihrem sieben Jahre alten Bruder zum Hauptbahnhof von Budapest. Auf dem Weg, in der Straßenbahn, schweigen sie.

Am Bahnsteig drückt die Mutter ihre Tochter so fest, dass Eva kaum Luft bekommt. Die Mutter hat Tränen in den Augen, Eva versteht nicht, weshalb. Sie umarmt ihren Bruder, dann steigt sie in den Zug. Im Abteil gibt Tante Piri ihr eines der Brote, die Evas Mutter geschmiert hat. Eva hält es in der Hand und beginnt zu weinen.

Am Abend übernachten sie bei Fremden. Nach ein paar Stunden Schlaf laufen sie zu Fuß zehn Stunden. Als sie in der Slowakei ankommen, sagt Tante Piri plötzlich, sie müsse weg. Eine „liebe Frau“ werde Eva zu einem Rabbiner bringen. Eva sitzt neben der lieben Frau in einem Zug, sie versteht nicht, warum Tante und Mutter sie allein lassen. Ihre Augen füllen sich mit Tränen. In der Rabbinerfamilie bleibt sie drei Tage, dann kommt sie zu einer anderen jüdischen Familie. Den ganzen Sommer bleibt Eva dort, freundet sich mit der Tochter an. Nachts, im Bett, fragt sie sich: Warum schreibt mir Mama keinen Brief? Nach vier Monaten muss sie auch diese Familie verlassen. Zwei ältere Zwillingsschwestern kümmern sich um sie. Eines Nachts dringen slowakische Soldaten in deren Wohnung ein und bringen die drei in ein jüdisches Altersheim.

Dort freundet sich Eva mit der Köchin an. Die bemerkt, dass Eva an einem Tag, dem 29. September 1944, besonders traurig ausschaut. Eva sagt, dass heute ihr zwölfter Geburtstag ist. Die Köchin gibt ihr den Tipp, einen der Offiziere zu bitten, ihren Namen nicht auf die Liste der Weitertransporte zu setzen. Der Offizier schaut Eva an, sagt, du bist aber ein nettes Mädchen, ich schau mal, was ich machen kann. Das Altersheim leert sich, dann wird Evas Name doch aufgerufen. Der Offizier sagt, sie solle sich keine Sorgen machen, er fahre ja mit. Eva setzt sich auf den Boden des Waggons, zu Füßen des Offiziers, der auf einer Holzbank sitzt. Als es Nacht wird, spürt Eva, wie der Offizier ihre Hand in seine Hose schiebt. Ekel überkommt sie, aber sie schweigt.

Am Morgen kommen sie in Sered an, einem Konzentrationslager, von dem aus die Menschen nach Auschwitz deportiert werden. Eva schläft auf dem Boden einer Baracke, in der blauen Wolljacke, die ihre Mutter für sie gestrickt hat. Drei Tage später muss sie in einen Zug, der Tag und Nacht unterwegs ist. Im Viehwaggon ist es dunkel, es stinkt nach Erbrochenem, Kot, Urin. Plötzlich erinnert sich Eva, wie ihr zu Hause einmal ein Parfümflakon der Mutter aus der Hand gerutscht und am Boden zerschellt ist. Im Waggon glaubt Eva den Duft des Parfüms in ihrer Nase zu verspüren.

Der Zug endet in Auschwitz. Eva und die anderen taumeln hinaus, geblendet von Scheinwerferlicht, der Schnee leuchtet blau. Männer mit bellenden Hunden an der Leine brüllen Befehle. Es ist der 3. November und eiskalt. Eine KZ-Aufseherin bewahrt Eva davor, vergast zu werden. Mit einem Satz. In einem unbemerkten Moment flüstert sie dem Mädchen auf Slowakisch ins Ohr, sie solle sagen, sie sei 16 Jahre alt, wenn man sie fragt.

Eva und die anderen müssen sich in einem Gebäude ausziehen. Zögernd faltet sie die blaue Strickjacke zusammen. Es fällt ihr schwer, sich von ihr zu trennen. Als eine der Aufseherinnen das Zögern bemerkt, brüllt sie Eva an. Eine andere Aufseherin nähert sich. Sie hält eine Schere in der Hand. Sie nimmt Evas Zöpfe, einen nach dem anderen, und schneidet sie ab. Die Zöpfe wirft sie auf einen Haufen Haare. Dann rasiert sie Evas Kopf kahl, auch ihre Schamhaare werden abrasiert.