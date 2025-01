Manchmal steckt ein Zettel in einem Schuh, ein Brief unter der Innensohle. Oder gar ein Rechentest aus der Schule. Etwas, das Auskunft darüber gibt, wer einmal in diesem Schuh herumgelaufen ist. Einen solchen Hinweis zu finden, sei ein seltenes Glück, sagt Margrit Bormann. „Dann habe ich das Gefühl, ich kann dem Plan der Nazis, jede Spur dieser Menschen auszulöschen, etwas entgegensetzen. Einen Menschen aus dem Vergessen holen.“