Terumi Tanaka aus Nagasaki in Japan dachte zunächst, dass der 9. August 1945 ein guter Tag werden könnte. Er war damals 13, im ersten Jahr der Mittelschule. Aber wegen des Krieges kam seine Klasse selten zusammen. Terumi Tanaka erinnert sich: „Der Unterricht fand nur etwa zweimal pro Woche statt, an den anderen Tagen mussten wir im Freien an Vorbereitungen auf eine amerikanische Invasion arbeiten.“ Zum Beispiel Panzergräben ausheben oder Speere aus Bambus herstellen. An den Unterrichtstagen gab es oft Fliegeralarm, sodass noch mehr Schulstunden ausfielen.