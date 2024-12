Im Schlachthaus

Es ist ein kleiner Gang, der durch eine halbrunde Öffnung führt, in einen Raum, der eigentlich eher eine schräge Kammer ist. Papier liegt auf dem Boden, dazu ein paar Packungen Zahnpasta, alte Decken und ein Dutzend Beinprothesen in einem verblichenen Rosaton. Ein paar Männer stehen gebückt herum, zeigen auf die halben Beine am Boden. Ihre Blicke scheinen zu fragen: Wo sind die Menschen, die einmal mit diesen Prothesen gelaufen sind? Ein paar Meter weiter liegen ein paar Seile herum, Seile mit Henkersknoten.