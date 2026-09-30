Rot-grün-rote Sondierungsgespräche
„Das wird das Land Berlin in den Ruin treiben“
Rot-grün-rote Sondierungsgespräche
„Das wird das Land Berlin in den Ruin treiben“
30. September 2026 | Lesezeit: 9 Min.
Dafür, dass gerade bundesweit so viel über Neukölln geredet wird, vor allem über die Linke, ist es im Rathaus an der Karl-Marx-Straße erstaunlich ruhig. Alles atmet Geschichte, im Foyer steht an der Wand: „Das Dorf Rixdorf, aus dem der Bezirk Neukölln entstanden ist, wurde am 26. Juni 1360 vom Johanniterorden gegründet.“ Im ersten Stock liegt das Büro von Martin Hikel, seit 2018 hier der Bezirksbürgermeister für 330 000 Bürger. An der Wand hängt eine große weiße Magnettafel mit den Terminen, darauf klebt ein Zettel mit einem blauem Davidstern: „Wir schützen jüdisches Leben.“