Der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Martin Hikel, am Montag in seinem Büro im Rathaus.
Der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Martin Hikel, am Montag in seinem Büro im Rathaus.
Der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Martin Hikel, am Montag in seinem Büro im Rathaus.

Rot-grün-rote Sondierungsgespräche

„Das wird das Land Berlin in den Ruin treiben“

Erstmals seit 25 Jahren muss in Neukölln die SPD das Rathaus räumen. Noch-Bezirksbürgermeister Martin Hikel blickt besorgt auf das, was nach ihm kommt – etwa ein mögliches Bündnis der SPD mit der Linken.

Rot-grün-rote Sondierungsgespräche

„Das wird das Land Berlin in den Ruin treiben“
Der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Martin Hikel, am Montag in seinem Büro im Rathaus.
Der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Martin Hikel, am Montag in seinem Büro im Rathaus.
Der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Martin Hikel, am Montag in seinem Büro im Rathaus.

Erstmals seit 25 Jahren muss in Neukölln die SPD das Rathaus räumen. Noch-Bezirksbürgermeister Martin Hikel blickt besorgt auf das, was nach ihm kommt – etwa ein mögliches Bündnis der SPD mit der Linken.

Interview von Georg Ismar; Fotos: Friedrich Bungert
30. September 2026 | Lesezeit: 9 Min.

Dafür, dass gerade bundesweit so viel über Neukölln geredet wird, vor allem über die Linke, ist es im Rathaus an der Karl-Marx-Straße erstaunlich ruhig. Alles atmet Geschichte, im Foyer steht an der Wand: „Das Dorf Rixdorf, aus dem der Bezirk Neukölln entstanden ist, wurde am 26. Juni 1360 vom Johanniterorden gegründet.“ Im ersten Stock liegt das Büro von Martin Hikel, seit 2018 hier der Bezirksbürgermeister für 330 000 Bürger. An der Wand hängt eine große weiße Magnettafel mit den Terminen, darauf klebt ein Zettel mit einem blauem Davidstern: „Wir schützen jüdisches Leben.“

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