Wo die Front verläuft – Tag 474

12. Juni

Aktuelle Situation an Tag 474

Die ukrainische Offensive läuft an mehreren Stellen der Front. Vor allem Kiew veröffentlicht aus Gründen der operativen Sicherheit allerdings bislang kaum Informationen dazu. Vieles ist deshalb unklar, einige Informationen sind unbestätigt. Doch immer mehr Berichte können verifiziert werden.

Klar ist, dass die ukrainischen Truppen an mehreren Stellen der Front angreifen. Nicht überall, aber doch an einigen Stellen machen sie dabei Geländegewinne. So kann aufgrund von geolokalisierten Videos und Bildern als gesichert gelten, dass die Ortschaften Storoschewe und das 15 Kilometer westlich davon gelegene Lewadne an der Grenze der Oblaste Saporischschja und Donezk befreit werden konnten. Die Ukraine ist dort demnach teilweise um sechs Kilometer vorgerückt und hat in wenigen Tagen eine Fläche befreit, die größer ist als das Stadtgebiet von Bachmut. Auch weitere Ortschaften in dem Gebiet sind nach Angaben aus Kiew wieder unter Kontrolle der ukrainischen Truppen. Das erscheint wahrscheinlich, eine visuelle Bestätigung dafür gibt es nicht. Auch westlich davon im Gebiet nördlich der Stadt Tokmak greifen ukrainische Truppen an, allerdings bislang ohne dabei größere Geländegewinne erreicht zu haben. Die russische Hauptverteidigungslinie haben die ukrainischen Truppen im Süden noch an keiner Stelle der Front erreicht.

Ukrainische Angriffe gibt es ebenfalls westlich von Donezk, nördlich von Bachmut, in der Gegend südlich von Kreminna und im Nordosten. Hier konnten die ukrainischen Truppen teils einige hundert Meter vorrücken.

Ob diese Angriffe die russische Front durchbrechen können, ist bislang nicht absehbar. Das war zu einem so frühen Zeitpunkt der Offensive auch nicht zu erwarten. Immer klarer wird aber, dass die Ukraine noch bei Weitem nicht alle Verbände, die für die Offensive trainiert und bereitgestellt wurden, an die Front gebracht hat.

Mit Himars-Mehrfachraketenwerfern greift die Ukraine massiv russische Stellungen an der Front an. Auch Logistik und Kommandozentralen hinter der Front werden beschossen. Hierbei werden in der aktuellen Phase des Krieges aber vor allem Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow verwendet.