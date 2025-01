Tief im Westen von Myanmar lebt das Volk der Arakanesen. Dessen alte Könige in Mrauk U beherrschten das buddhistische Reich Arakan, bevor sie von den ebenfalls buddhistischen Birmanen, weiter im Osten, unterworfen wurden. Das geschah 1785. Lange her. Aber das Datum ist nicht vergessen unter jenen, die den heutigen Bundesstaat Rakhine bewohnen und sich gegen die Generäle auflehnen, die im Putsch 2021 den Zentralstaat in Myanmar an sich gerissen haben.