Weitermachen also. Nicht weglaufen. Sie kennt das schon so lange. Und trotzdem ist sie aufgeregt, als stünde sie das erste Mal auf der Bühne. „Schön, dass welche gekommen sind. Ich habe ja immer Angst, dass niemand kommt“, sagt Anne Rabe, als es losgeht. Sie nestelt nervös an ihrem Buch herum. Applaus gibt es trotzdem, viel tun muss sie dafür nicht.