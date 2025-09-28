Foto: Friedrich Bungert
Foto: Friedrich Bungert

Die Spur der Gewalt

Anne Rabe schreibt über das Aufwachsen in Ostdeutschland und darüber, was Prügel in Familien mit dem Rechtsruck von heute zu tun haben. Porträt einer Schriftstellerin, der nicht jeder gern zuhört.

Foto: Friedrich Bungert
Foto: Friedrich Bungert
Die Spur der Gewalt
Foto: Friedrich Bungert
Foto: Friedrich Bungert

Anne Rabe schreibt über das Aufwachsen in Ostdeutschland und darüber, was Prügel in Familien mit dem Rechtsruck von heute zu tun haben. Porträt einer Schriftstellerin, der nicht jeder gern zuhört.

Von Constanze von Bullion
28. September 2025 | Lesezeit: 12 Min.

Weitermachen also. Nicht weglaufen. Sie kennt das schon so lange. Und trotzdem ist sie aufgeregt, als stünde sie das erste Mal auf der Bühne. „Schön, dass welche gekommen sind. Ich habe ja immer Angst, dass niemand kommt“, sagt Anne Rabe, als es losgeht. Sie nestelt nervös an ihrem Buch herum. Applaus gibt es trotzdem, viel tun muss sie dafür nicht.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.