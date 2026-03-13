Die Vergangenheit begegnet einem überall in Norfolk, schon an der Grenze, auf einem Schild an der Autobahn. Auf dem Schild steht: „Norfolk – Nelson’s County“. Horatio Nelson ist 1758 hier geboren worden, Nelson kennt in Großbritannien jedes Kind, seine Statue steht auf einer Säule in der Mitte des Trafalgar Square in London, seine Siege zur See haben erheblich zum Erhalt der Monarchie beigetragen. Norfolk ist, so gesehen, ein hervorragender Schauplatz für diese Geschichte, in der es mal wieder um die Vergangenheit der britischen Monarchie geht und mehr noch ihre Zukunft. Darum, was sie überhaupt noch ist für dieses Land: Kulturgut, soft power, Touristenmagnet? Herz, Hirn oder doch, sorry: Geschwür?