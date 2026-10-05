Foto: Imago/rheinmainfoto
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Dann war das Kind tot

Weil die Zähne der vierjährigen Emilia voller Karies waren, bekam sie eine Vollnarkose vom Anästhesisten Gerald W. Wenige Stunden danach starb das Mädchen. Und das Gericht ist überzeugt: Das war kein Unglück, das war Mord.

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Dann war das Kind tot
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Weil die Zähne der vierjährigen Emilia voller Karies waren, bekam sie eine Vollnarkose vom Anästhesisten Gerald W. Wenige Stunden danach starb das Mädchen. Und das Gericht ist überzeugt: Das war kein Unglück, das war Mord.

Von Benedikt Warmbrunn und Kathrin Wiesel-Lancé
5. Oktober 2026 | Lesezeit: 13 Min.

Die Mutter erinnert sich noch daran, dass sich ihre Tochter ganz warm angefühlt habe, dass ihre Halsschlagader gepocht habe. Die Oma weiß noch, dass das Mädchen Milch trinken und zu ihr auf den Arm klettern wollte. Die Zahnärztin erinnert sich, dass das Kind stundenlang schläfrig war nach der Vollnarkose, dass es irgendwann schneller atmete. Keine der drei Frauen kann vergessen, dass die vier Jahre alte Emilia sich irgendwann blutig erbrach. In dem Moment rief die Zahnärztin den Notarzt. Doch die Hilfe kam zu spät. Am frühen Morgen des 29. September 2021, um 2.05 Uhr, erklärte der Notarzt Emilia für tot.

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