Philipp Amthor empfängt in seinem Abgeordnetenbüro. Von seinem Schreibtisch aus blickt er auf zwei Porträts von Helmut Kohl, seinen Kaffee trinkt er aus einer Deutschlandtasse. Vor einigen Tagen ist er 34 geworden, an seinem Geburtstag hat er gearbeitet. Philipp Amthor ist gerade nicht nur Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit, sondern soll auch die CDU in seiner Heimat wiederbeleben. Wie rettet man eine Volkspartei?