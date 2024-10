Die eigentliche Frage ist ja, was gerade schlechter ist in der deutschen Wirtschaft: die wirkliche Lage oder die Stimmung. „Wir haben es nicht nur mit einer konjunkturellen, sondern mit einer hartnäckigen strukturellen Krise am Standort Deutschland zu tun“, warnte am Dienstag Martin Wansleben. Das klingt nicht nach Entwarnung oder gar Zuversicht.