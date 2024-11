Szenen einer Entfremdung

Der Krieg wird zugleich zu einer Zeitenwende für die Ampelkoalition. Für die Bundeswehr stellt sie ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro bereit. Die Versorgung mit Energie ist gefährdet, vor allem die mit Gas – Milliarden pumpt die Regierung in Hilfs- und Stützungsmaßnahmen im Land. Das gelingt ihr noch gemeinsam. Aber klar ist auch: Alles, was sich die Ampel vorgenommen hat, steht nun infrage.

Das zeigt sich im März 2023: Der Koalitionsausschuss kommt zusammen – es wird die mutmaßlich längste entsprechende Sitzung in der Geschichte der Bundesrepublik. Von Sonntagabend bis Dienstagabend verhandeln die Spitzen der Ampel teils übermüdet über ein „Modernisierungspaket“, mit dem am Ende niemand so wirklich glücklich ist. Vor allem die Grünen fühlen sich überfahren.