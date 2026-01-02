Wann sie das Gefühl von Leichtigkeit zum ersten Mal seit Langem wieder gespürt hat, kann Gudrun Lorenz rückblickend gar nicht mehr so genau sagen. Plötzlich war es da an der Côte Bleue in der Provence, dieses Gefühl von damals. Die Sorgen der vergangenen Monate waren weg, beim Spaziergang am Strand, beim Ausflug in Marseille, im Eisladen. In Südfrankreich fühlte sich Gudrun Lorenz so lebendig wie vor fünf Jahren, als sie und Heinz beim ersten Date im Nymphenburger Park spazieren gegangen waren. Dass sich damals vermutlich schon ganz langsam etwas im Kopf von Heinz Lorenz veränderte, ahnten sie beide nicht.