Foto: Thomas Hummel
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Ein Steg am Chiemsee Anfang Juni: Der See führt derzeit so wenig Wasser wie selten um diese Jahreszeit.
Ein Steg am Chiemsee Anfang Juni: Der See führt derzeit so wenig Wasser wie selten um diese Jahreszeit.
Ein Steg am Chiemsee Anfang Juni: Der See führt derzeit so wenig Wasser wie selten um diese Jahreszeit.
Foto: Sven Hoppe/dpa
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Klimawandel

Selbst im Allgäu herrscht Dürre

Wenn es nur endlich regnen würde. Der Klimawandel bringt allerorts den Wasserkreislauf aus der Balance. Wie EU, Bund und auch das Wasserwirtschaftsamt Kempten dagegen kämpfen. Ohne Schwammlandschaft geht es nicht.

Foto: Thomas Hummel
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Klimawandel

Selbst im Allgäu herrscht Dürre
Ein Steg am Chiemsee Anfang Juni: Der See führt derzeit so wenig Wasser wie selten um diese Jahreszeit.
Ein Steg am Chiemsee Anfang Juni: Der See führt derzeit so wenig Wasser wie selten um diese Jahreszeit.
Ein Steg am Chiemsee Anfang Juni: Der See führt derzeit so wenig Wasser wie selten um diese Jahreszeit.
Foto: Sven Hoppe/dpa
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Wenn es nur endlich regnen würde. Der Klimawandel bringt allerorts den Wasserkreislauf aus der Balance. Wie EU, Bund und auch das Wasserwirtschaftsamt Kempten dagegen kämpfen. Ohne Schwammlandschaft geht es nicht.

Von Thomas Hummel
23. Juni 2026 | Lesezeit: 5 Min.

Im Allgäu herrscht Trockenheit. Der Ort Haldenwang lässt sein Naturfreibad geschlossen, weil aus der Quelle, die dafür angezapft wird, im Vergleich zum Vorjahr 75 Prozent weniger Wasser strömt. Im Naturschutzgebiet Benninger Ried bei Memmingen sind Bäche ausgetrocknet. Erste Versorger fordern ihre Bürger dazu auf, sparsam mit Wasser umzugehen. Diese Meldungen gab es bereits, bevor die Hitze richtig losging – mit tagelang mehr als 30 Grad Celsius.

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