Klimawandel
Selbst im Allgäu herrscht Dürre
Klimawandel
Selbst im Allgäu herrscht Dürre
23. Juni 2026 | Lesezeit: 5 Min.
Im Allgäu herrscht Trockenheit. Der Ort Haldenwang lässt sein Naturfreibad geschlossen, weil aus der Quelle, die dafür angezapft wird, im Vergleich zum Vorjahr 75 Prozent weniger Wasser strömt. Im Naturschutzgebiet Benninger Ried bei Memmingen sind Bäche ausgetrocknet. Erste Versorger fordern ihre Bürger dazu auf, sparsam mit Wasser umzugehen. Diese Meldungen gab es bereits, bevor die Hitze richtig losging – mit tagelang mehr als 30 Grad Celsius.