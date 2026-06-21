Der Druck auf Premierminister Edi Rama wächst weiter, und er kommt zunehmend auch aus dem Ausland. Am vergangenen Mittwoch verabschiedete das Europäische Parlament eine Erklärung, in der es die Regierung des EU-Beitrittskandidaten Albanien dazu auffordert, geplante Bauarbeiten in Naturschutzgebieten sowie darauf abzielende Genehmigungsverfahren bis auf Weiteres zu stoppen.