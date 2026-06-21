Foto: Florion Goga/REUTERS
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Video: Reuters
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Albanien

Mit Flamingos gegen den Premierminister

Pläne von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner für ein Luxus-Resort an der Küste Albaniens haben eine Protestwelle gegen die dortige Regierung ausgelöst. Zugleich rücken Ermittlungen der albanischen Justiz das Vorhaben in ein immer zweifelhafteres Licht.

Foto: Florion Goga/REUTERS
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Albanien

Mit Flamingos gegen den Premierminister
Video: Reuters
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Pläne von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner für ein Luxus-Resort an der Küste Albaniens haben eine Protestwelle gegen die dortige Regierung ausgelöst. Zugleich rücken Ermittlungen der albanischen Justiz das Vorhaben in ein immer zweifelhafteres Licht.

Von Tobias Zick
21. Juni 2026 | Lesezeit: 3 Min.

Der Druck auf Premierminister Edi Rama wächst weiter, und er kommt zunehmend auch aus dem Ausland. Am vergangenen Mittwoch verabschiedete das Europäische Parlament eine Erklärung, in der es die Regierung des EU-Beitrittskandidaten Albanien dazu auffordert, geplante Bauarbeiten in Naturschutzgebieten sowie darauf abzielende Genehmigungsverfahren bis auf Weiteres zu stoppen.

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