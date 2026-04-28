In den Tagen und Wochen nach dem Mordanschlag, der offensichtlich kein Mordanschlag war, hat Hudhaifa Al-Mashhadani mit allen geredet. Hat sich auf dem U-Bahnsteig Rathaus Neukölln filmen, fotografieren und interviewen lassen, an jenem Ort, an dem seinen Angaben zufolge am 14. November 2025 ein Mann mit Palästinensertuch versucht haben soll, ihn vor eine einfahrende U-Bahn zu stoßen. Kai Wegner, der Regierende Bürgermeister von Berlin, hatte noch am Abend der vermeintlichen Tat auf X geschrieben: „Der feige Angriff auf Prof. Dr. Hudhaifa Al-Mashhadani erschüttert mich zutiefst.“ Viele größere deutschsprachige Medien, die Al-Mashhadani interviewen wollten, haben mit ihm, dem angeblichen Opfer, sprechen können. Die SZ widmete ihm eine große Reportage, sie erschien am 11. Dezember 2025.