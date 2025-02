Ein herzliches Grüßgott an die „bäuerliche Event-Zentrale“. So sagt das der Moderator, der neben Hubert Aiwanger auf einem Podest vor der Sparkasse steht. Es ist Rossmarkt in Berching in der Oberpfalz, mehr als hundert Pferde werden Tausenden Besuchern vorgeführt, die Hufe geschmiert, die Friesen frisiert. Aiwanger, brauner Hut, braune Joppe, wirkt hier fast wie ein Feldherr, der im Winterfrost eine Parade abnimmt. Er nickt anerkennend, winkt und redet, während unten die Hufe klappern, die Geschirre bimmeln und der Moderator Tiere wie Züchterinnen gleichermaßen präsentiert („die Angie wäre noch zu haben“). Aiwanger bleibt, bis das letzte Ross durch ist.