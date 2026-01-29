Im Sommer 2025 reist eine Gruppe von 19 Männern aus Südafrika und Botswana nach Russland. Von Johannesburg fliegen sie über Dubai nach Moskau. In Russland wollen sie an einem paramilitärischen Training teilnehmen, einer Art Fortbildung für Bodyguards. Doch bald müssen sie feststellen, dass die Russen ganz andere Pläne mit ihnen haben: Sie wollen die Männer aus Afrika an die Front schicken, in den Krieg gegen die Ukraine.