Ein Soldat der russischen Armee in der Ukraine (Bild aus russischer Staatsagentur)
Ein Soldat der russischen Armee in der Ukraine (Bild aus russischer Staatsagentur)
Ein Soldat der russischen Armee in der Ukraine (Bild aus russischer Staatsagentur)
Foto: IMAGO/Evgeny Biyatov/IMAGO/SNA
Foto: IMAGO/Evgeny Biyatov/IMAGO/SNA

Afrikanische Soldaten in Russlands Armee

Geködert, getäuscht - und ab an die Front

Russland braucht Soldaten, um seinen Krieg gegen die Ukraine fortzusetzen – und wirbt immer öfter Afrikaner an. Doch dass sie an der Front landen werden, wie der Bruder von Sarah Wako, erfahren viele erst, wenn es zu spät ist.

Ein Soldat der russischen Armee in der Ukraine (Bild aus russischer Staatsagentur)
Ein Soldat der russischen Armee in der Ukraine (Bild aus russischer Staatsagentur)
Ein Soldat der russischen Armee in der Ukraine (Bild aus russischer Staatsagentur)
Foto: IMAGO/Evgeny Biyatov/IMAGO/SNA
Foto: IMAGO/Evgeny Biyatov/IMAGO/SNA

Afrikanische Soldaten in Russlands Armee

Geködert, getäuscht - und ab an die Front
Ein Soldat der russischen Armee in der Ukraine (Bild aus russischer Staatsagentur)
Ein Soldat der russischen Armee in der Ukraine (Bild aus russischer Staatsagentur)
Ein Soldat der russischen Armee in der Ukraine (Bild aus russischer Staatsagentur)
Foto: IMAGO/Evgeny Biyatov/IMAGO/SNA
Foto: IMAGO/Evgeny Biyatov/IMAGO/SNA

Russland braucht Soldaten, um seinen Krieg gegen die Ukraine fortzusetzen – und wirbt immer öfter Afrikaner an. Doch dass sie an der Front landen werden, wie der Bruder von Sarah Wako, erfahren viele erst, wenn es zu spät ist.

Von Paul Munzinger und Frank Nienhuysen
29. Januar 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Im Sommer 2025 reist eine Gruppe von 19 Männern aus Südafrika und Botswana nach Russland. Von Johannesburg fliegen sie über Dubai nach Moskau. In Russland wollen sie an einem paramilitärischen Training teilnehmen, einer Art Fortbildung für Bodyguards. Doch bald müssen sie feststellen, dass die Russen ganz andere Pläne mit ihnen haben: Sie wollen die Männer aus Afrika an die Front schicken, in den Krieg gegen die Ukraine.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.