Sie hat ihre Erinnerungen auf Zettel gedruckt, knapp zehn Seiten, eine Liebesgeschichte im Schnelldurchlauf. Elisa Molnar schlägt die Mappe auf. Da sind die Fotos, wie sie mit ihrem Freund am Rheinufer entlangläuft. Oder die Glückwünsche zu ihrer Abschlussprüfung an der IHK, er schreibt: „Ich bin sehr stolz auf dich meine Süße.“ Und irgendwann ist da seine Nachricht: „Die wollen mich heute abschieben.“ Dazu ein Foto, seine linke Hand an einen Stuhl gekettet.