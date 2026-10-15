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Als Straftäter wurde er abgeschoben
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Foto: Lina Verschwele
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Als Fachkraft könnte er wiederkommen
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Foto: Lina Verschwele
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„Deutschland fehlt mir unnormal“

Foto: Jan Woitas/picture alliance/dpa
Foto: Jan Woitas/picture alliance/dpa

Dass in Afghanistan die Islamisten herrschen, hat Deutschland nicht daran gehindert, Omid Reza wegen Drogenhandels dorthin abzuschieben. Jetzt hat er nur ein Ziel: zurückzukehren zu seiner Freundin, in das Land, das ihn loswerden wollte.

Von Lina Verschwele
15. Oktober 2026 | Lesezeit: 12 Min.

Sie hat ihre Erinnerungen auf Zettel gedruckt, knapp zehn Seiten, eine Liebesgeschichte im Schnelldurchlauf. Elisa Molnar schlägt die Mappe auf. Da sind die Fotos, wie sie mit ihrem Freund am Rheinufer entlangläuft. Oder die Glückwünsche zu ihrer Abschlussprüfung an der IHK, er schreibt: „Ich bin sehr stolz auf dich meine Süße.“ Und irgendwann ist da seine Nachricht: „Die wollen mich heute abschieben.“ Dazu ein Foto, seine linke Hand an einen Stuhl gekettet.

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