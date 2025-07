An der Fassade des Eckhauses steckt nun eine neue Flagge. In schwarzer, arabischer Schrift auf weißem Grund steht darauf das Glaubensbekenntnis des Islam. Es ist ein zentrales Viertel in Moskau, viele Staaten haben dort ihre Botschaften. Seit Anfang Juli auch das Islamische Emirat Afghanistan, das die Taliban ausgerufen haben.