Was ist Deutschlands Wort wert?

Foto: Arno Demandt
Rashad Mashal mit seinen drei Schwestern und seiner Mutter am Dienstag in Friedland.
Rashad Mashal ist einer der 47 Afghanen, die am Montag in Hannover landeten. Die Sicherheit vor den Taliban aber musste er sich vor Gericht erstreiten. Ein Gespräch über seine neue Heimat.

Von Markus Balser und Constanze von Bullion
2. September 2025 | Lesezeit: 5 Min.

Glück also. Ein gemachtes Bett. Eine Zahnbürste. Eine Nacht, ohne aufzuschrecken. Das erleichterte Gesicht seiner Mutter, als sie vor wenigen Stunden mit ihm in Hannover aus dem Flugzeug stieg. „Danke“, sagt Rashad Mashal. „Vielen Dank.“ Er sagt es vier Mal hintereinander. Gemeint ist dieses fremde Deutschland, das seine Familie aufgenommen hat, wenn auch nicht ganz freiwillig. Mashal strahlt jetzt, aber nur für Sekunden. Denn es sind auch diese Nachrichten auf seinem Mobiltelefon. „Rette uns!“, schreiben Freunde ihm, die in Pakistan bleiben mussten oder sogar nach Afghanistan zurückgeschickt wurden. Es sind die Verzweifelten. Es sind viele.

