Fünf Autominuten, an diesem Montagabend ist das die Strecke zwischen zwei sehr getrennten Welten. Die Weilheimer Weltenreise beginnt in der Schützenstraße. Etwa fünfzig Leute sind in das „Bürgerbüro“ der AfD gekommen, vor allem Männer, die in Bayern „die blaue Welle durch die ganzen Rathäuser durchjagen“ wollen, wie einer sagt. Und von wem könnten sie das besser lernen als von einem Brandenburger. Bei ihm habe die AfD bereits „das Land erobert“, sagt Felix Teichner ins Mikro.