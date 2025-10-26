Mitten in Bayern

Im ehemaligen Starlight-Kino in Weilheim soll das Kulturzentrum entstehen.
Im ehemaligen Starlight-Kino in Weilheim soll das Kulturzentrum entstehen.

Früher konnte die AfD nicht mal ein Wirtshaus für einen Abend buchen, jetzt richtet sie sich in Städten ein, nicht nur im Osten. In Weilheim soll ein „patriotisches Kulturzentrum“ entstehen, und der Ort unternimmt wenig. Ein Lehrstück über politische Passivität.

Von Andreas Glas, Matthias Köpf (Text) und Paul Dittmann (Fotos)
26. Oktober 2025 | Lesezeit: 12 Min.

Fünf Autominuten, an diesem Montagabend ist das die Strecke zwischen zwei sehr getrennten Welten. Die Weilheimer Weltenreise beginnt in der Schützenstraße. Etwa fünfzig Leute sind in das „Bürgerbüro“ der AfD gekommen, vor allem Männer, die in Bayern „die blaue Welle durch die ganzen Rathäuser durchjagen“ wollen, wie einer sagt. Und von wem könnten sie das besser lernen als von einem Brandenburger. Bei ihm habe die AfD bereits „das Land erobert“, sagt Felix Teichner ins Mikro.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.