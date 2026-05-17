Natürlich geht es an die Substanz. Das heißt hier vor allem mal Beton, Stahl und sehr viel Glas – Materialien, aus denen Walter Gropius vor hundert Jahren in Dessau das Bauhausgebäude errichten ließ. Der Hochschulbau mit dem gläsernen Werkstattflügel eröffnete am 4. Dezember 1926 nach nur 15 Monaten Bauzeit, es war eine architektonische Sensation. Bis heute ist das Gebäude eine Ikone der Moderne und Teil des Unesco-Weltkulturerbes. Gerade zeigt die Stiftung Bauhaus Dessau in einer Ausstellung, wie sich damals entwickelte Materialien in der Architektur niederschlugen. Motto: „An die Substanz. Bauhaus Dessau 100“.