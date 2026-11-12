An jedem letzten Dienstag des Monats ist Gruselnacht im Puschkino in Halle. Dann zeigt das kleine Programmkino im einstigen Haus der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft Horrorfilme und Psychothriller. Ob Klassiker, Trash oder Geheimtipps laufen, erfährt das Publikum erst bei Filmbeginn. Alles ist möglich, alles kann passieren. „Scary Surprise“ heißt das Format, „für Langeweile bleibt definitiv kein Spielraum“, versprechen die Erfinder, „also haltet eure Getränke besser gut fest“.#