Spiel nicht mit dem Feuer

Wittig und Siegmund am Wahlabend.
Foto: Clemens Bilan/EPA
Foto: Clemens Bilan/EPA
Wittig und Siegmund am Wahlabend.
Wittig und Siegmund am Wahlabend.

Es ist noch nicht klar, wie nah das BSW in Sachsen-Anhalt an die AfD heranrücken wird. Klar ist allerdings, dass das entscheidend von Claudia Wittig abhängt, die ihr Nähe-Distanz-Problem mit den extrem Rechten gerade gefährlich auslotet.

Von Tim Frehler und Iris Mayer
12. November 2026 | Lesezeit: 12 Min.

An jedem letzten Dienstag des Monats ist Gruselnacht im Puschkino in Halle. Dann zeigt das kleine Programmkino im einstigen Haus der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft Horrorfilme und Psychothriller. Ob Klassiker, Trash oder Geheimtipps laufen, erfährt das Publikum erst bei Filmbeginn. Alles ist möglich, alles kann passieren. „Scary Surprise“ heißt das Format, „für Langeweile bleibt definitiv kein Spielraum“, versprechen die Erfinder, „also haltet eure Getränke besser gut fest“.#

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