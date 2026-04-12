Irgendwann, sagt Ulrich Siegmund, sei die Party halt vorbei. Der 35-Jährige steht am Samstagvormittag in Magdeburg vor einer Gruppe Demonstranten, die mit Trillerpfeifen, Sprechchören und Regenbogenfahnen deutlich machen, was sie von der AfD und ihrem Spitzenkandidaten zur Landtagswahl halten. Besonders viele sind es in dem Moment nicht, ein paar Dutzend vielleicht, aber laut sind sie. Ihr Motto: Wenn sie schon nicht verhindern können, dass die AfD an diesem Tag ihr Programm für eine mögliche Regierungsübernahme nach der Wahl im September beschließt, dann soll sie sich wenigstens an eine unfreundliche Begrüßung erinnern.