Passt bloß auf

Es ist kurz nach Mittag, fünf Männer sitzen in einem Büro im neunten Stock der Thüringer Landtagsverwaltung und tun so, als wäre nichts gewesen. Routinesitzung, immer montags, 14 Uhr. Der Leiter der juristischen Abteilung ist dabei, der Büroleiter des neuen Landtagspräsidenten – und Landtagsdirektor Jörg Hopfe. Es geht darum, welche Büros die Stellvertreter des Landtagspräsidenten bekommen, und dass die neuen Abgeordneten vom Bündnis Sahra Wagenknecht in die IT des Landtags eingewiesen werden sollen. Es müsse ja weitergehen, sagt Jörg Hopfe. Immer die Ruhe bewahren. „Das gehört zu meinem Posten dazu. Könnte ich das nicht, wäre ich fehl am Platz.“