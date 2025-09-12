Illustration: MichaelUtech/Getty Images/Collage: Christian Tönsmann
Illustration: MichaelUtech/Getty Images/Collage: Christian Tönsmann
Illustration: MichaelUtech/Getty Images/Collage: Christian Tönsmann
Illustration: MichaelUtech/Getty Images/Collage: Christian Tönsmann

Wahl in Nordrhein-Westfalen

Wo Blau bisher für Schalke steht

Fast nirgends im Westen ist die AfD so stark wie in Gelsenkirchen. Am Sonntag winkt der Partei in der einst stolzen Zechen- und Arbeiterstadt der nächste Erfolg. Und sie muss kaum etwas dafür tun.

Illustration: MichaelUtech/Getty Images/Collage: Christian Tönsmann
Illustration: MichaelUtech/Getty Images/Collage: Christian Tönsmann

Wahl in Nordrhein-Westfalen

Wo Blau bisher für Schalke steht
Illustration: MichaelUtech/Getty Images/Collage: Christian Tönsmann
Illustration: MichaelUtech/Getty Images/Collage: Christian Tönsmann

Fast nirgends im Westen ist die AfD so stark wie in Gelsenkirchen. Am Sonntag winkt der Partei in der einst stolzen Zechen- und Arbeiterstadt der nächste Erfolg. Und sie muss kaum etwas dafür tun.

Von Christoph Koopmann
12. September 2025 | Lesezeit: 7 Min.

Den halben Nachmittag lang hat er sich schon über die Lage der Welt im Allgemeinen beklagt und über die Lage des Landes und dieser Stadt im Speziellen. „Es brennt an allen Ecken und Enden“, sagt Norbert Emmerich, und alle gössen noch Benzin drauf.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.