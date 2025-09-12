Illustration: MichaelUtech/Getty Images/Collage: Christian Tönsmann
Wahl in Nordrhein-Westfalen
Wo Blau bisher für Schalke steht
12. September 2025 | Lesezeit: 7 Min.
Den halben Nachmittag lang hat er sich schon über die Lage der Welt im Allgemeinen beklagt und über die Lage des Landes und dieser Stadt im Speziellen. „Es brennt an allen Ecken und Enden“, sagt Norbert Emmerich, und alle gössen noch Benzin drauf.