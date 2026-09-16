Ulrich Siegmund (AfD) wird vor dem Duell der Spitzenkandidaten mit Sven Schulze (CDU) vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt geschminkt.

Ulrich Siegmund (AfD) wird vor dem Duell der Spitzenkandidaten mit Sven Schulze (CDU) vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt geschminkt.