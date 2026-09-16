AfD Sachsen-Anhalt

Ulrich Siegmund und „die bösen Buben“

Ulrich Siegmund (AfD) wird vor dem Duell der Spitzenkandidaten mit Sven Schulze (CDU) vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt geschminkt.
Illustration: SZ
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Ulrich Siegmund (AfD) wird vor dem Duell der Spitzenkandidaten mit Sven Schulze (CDU) vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt geschminkt.
Ulrich Siegmund (AfD) wird vor dem Duell der Spitzenkandidaten mit Sven Schulze (CDU) vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt geschminkt.

Im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt stand AfD-Spitzenkandidat Siegmund im Rampenlicht. Doch wer sind die Abgeordneten hinter ihm in der neuen Fraktion?

Von Tim Frehler und Iris Mayer
16. September 2026 | Lesezeit: 7 Min.

Cliff Schinke ist mit dem Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt keinesfalls unzufrieden. „Absolut positiv“ sei das, sagt der Versicherungsmakler aus Halberstadt. Die Rede von AfD-Chefin Alice Weidel bei der Haushaltsdebatte im Bundestag hat Schinke verfolgt und ist zu dem Schluss gekommen: Was Weidel gesagt hat, entspreche dem, „was im Land los ist“. Schinke, 62, hat also kein Problem mit der AfD – mit einem ihrer neuen Landtagsabgeordneten in Sachsen-Anhalt verbindet ihn aber eine sehr persönliche Geschichte.

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