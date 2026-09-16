AfD Sachsen-Anhalt
Ulrich Siegmund und „die bösen Buben“
16. September 2026 | Lesezeit: 7 Min.
Cliff Schinke ist mit dem Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt keinesfalls unzufrieden. „Absolut positiv“ sei das, sagt der Versicherungsmakler aus Halberstadt. Die Rede von AfD-Chefin Alice Weidel bei der Haushaltsdebatte im Bundestag hat Schinke verfolgt und ist zu dem Schluss gekommen: Was Weidel gesagt hat, entspreche dem, „was im Land los ist“. Schinke, 62, hat also kein Problem mit der AfD – mit einem ihrer neuen Landtagsabgeordneten in Sachsen-Anhalt verbindet ihn aber eine sehr persönliche Geschichte.