Friedrich Merz hat sich, wenn man so will, an die Spitze der Bewegung gestellt. Wo Olaf Scholz seine Reden stoisch ablas und die AfD einfach rufen ließ, geht sein Nachfolger in den Nahkampf. Als Merz vergangene Woche in seiner Rede sagte, dass die russische Wirtschaft massiv „unter unseren Sanktionen leidet“, rief AfD-Chef Tino Chrupalla dazwischen: „Unsere nicht?“ Der Kanzler ignorierte das nicht, sondern konterte: „Ja, dass Sie andere Erkenntnisse haben, das mag bei Ihren luxuriösen Besuchen in Moskau in der Tat der Fall sein.“