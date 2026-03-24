Umgang mit der AfD

„Man muss die Samthandschuhe ausziehen“

Foto: AFP
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Seit einem Jahr sitzen 150 AfD-Abgeordnete im Bundestag. Das verändert das Parlament. Union und SPD sorgen sich nicht nur um die Debattenkultur, sondern auch wegen auffällig vieler Anfragen zu sicherheitspolitisch relevanten Themen.

Von Georg Ismar und Robert Roßmann
24. März 2026 | Lesezeit: 5 Min.

Friedrich Merz hat sich, wenn man so will, an die Spitze der Bewegung gestellt. Wo Olaf Scholz seine Reden stoisch ablas und die AfD einfach rufen ließ, geht sein Nachfolger in den Nahkampf. Als Merz vergangene Woche in seiner Rede sagte, dass die russische Wirtschaft massiv „unter unseren Sanktionen leidet“, rief AfD-Chef Tino Chrupalla dazwischen: „Unsere nicht?“ Der Kanzler ignorierte das nicht, sondern konterte: „Ja, dass Sie andere Erkenntnisse haben, das mag bei Ihren luxuriösen Besuchen in Moskau in der Tat der Fall sein.“

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