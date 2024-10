Die Agentur, die hinter der KI-Propaganda steckt

Die Medienagentur hatte in diesem Sommer gut zu tun. Da waren die Wahlkampfvideos, die die Junge Alternative (JA) veröffentlicht hat. Botschaft: Simson statt Lastenrad – nimm lieber das DDR-Moped anstelle des vermeintlichen Ökovehikels. Dann das „Deutschlandretter“-Onlinespiel, in dem der Score steigt, je mehr Regenbogenfahnen sich schwarz-rot-golden färben und je mehr „Messermänner“ man in den Knast schiebt. Und schließlich das mit KI erstellte Musikvideo zum „Abschiebesong“, der umgedichtete Partyhit des Duos „Die Atzen“ von 2009. Refrain: „Hey, das geht ab, wir schieben sie alle ab“.