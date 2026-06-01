Schadenfreude? Nein, Schadenfreude empfinde er nicht, sagt Nathan Muluken und beschleunigt kurz, um leise sirrend eine knatternde Autorikscha zu überholen. Im Gegenteil, wenn er an den kilometerlangen Schlangen vor den Tankstellen der Stadt vorbeifahre, dann habe er Mitleid. Er kenne das ja von früher: Wie frustrierend es ist, sein Geld und seine Zeit für ein paar Liter Benzin zu verschwenden. Dass man warten muss, um tanken zu dürfen, sei ja nicht neu in Äthiopien. „Aber so schlimm wie jetzt war es noch nie.“