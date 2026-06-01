Foto: Florian Gaertner/Imago
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Ein Mann in Addis Adeba lädt sein E-Auto.
Ein Mann in Addis Adeba lädt sein E-Auto.
Ein Mann in Addis Adeba lädt sein E-Auto.
Foto: AP
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Eure Verbrenner braucht hier keiner mehr

Äthiopien verbot als erster Staat der Welt den Import von Autos mit Verbrennern, und ist darauf jetzt in der Ölkrise ziemlich stolz. Nur: Viele im Land haben nicht mal Zugang zu Strom. Was bringt ein Quantensprung in die Zukunft, wenn so viele nicht mitkommen?

Foto: Florian Gaertner/Imago
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Eure Verbrenner braucht hier keiner mehr
Ein Mann in Addis Adeba lädt sein E-Auto.
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Foto: AP
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Äthiopien verbot als erster Staat der Welt den Import von Autos mit Verbrennern, und ist darauf jetzt in der Ölkrise ziemlich stolz. Nur: Viele im Land haben nicht mal Zugang zu Strom. Was bringt ein Quantensprung in die Zukunft, wenn so viele nicht mitkommen?

Von Paul Munzinger
1. Juni 2026 | Lesezeit: 12 Min.

Schadenfreude? Nein, Schadenfreude empfinde er nicht, sagt Nathan Muluken und beschleunigt kurz, um leise sirrend eine knatternde Autorikscha zu überholen. Im Gegenteil, wenn er an den kilometerlangen Schlangen vor den Tankstellen der Stadt vorbeifahre, dann habe er Mitleid. Er kenne das ja von früher: Wie frustrierend es ist, sein Geld und seine Zeit für ein paar Liter Benzin zu verschwenden. Dass man warten muss, um tanken zu dürfen, sei ja nicht neu in Äthiopien. „Aber so schlimm wie jetzt war es noch nie.“

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