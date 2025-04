„Mich stimmt das schon eher traurig“, sagt Lara aus Wuppertal. Heute, mit 26 Jahren, vermisst sie, was man als Kind und Jugendliche oft für selbstverständlich hält: „Als ich noch Fußball gespielt habe, hatte ich echt so ein paar Freundinnen, mit denen ich einfach alles gemacht habe. Aber über die Zeit haben wir uns irgendwie komplett aus den Augen verloren.“ Der Alltag ist ein anderer geworden, heute studiert Lara, arbeitet dazu noch als Krankenschwester. Manchmal sehe sie auf Instagram auch, was die anderen heute so machen. Doch mittlerweile sei einfach zu viel Zeit vergangen, um sich wieder bei ihnen zu melden.