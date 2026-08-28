Am Abend bevor der Eichmann-Prozess in Jerusalem beginnen sollte, wandte sich Bundeskanzler Konrad Adenauer im Fernsehen an die Bürgerinnen und Bürger und konnte sie beruhigen: „Im deutschen Volkskörper, im moralischen Leben des deutschen Volkes, gibt es heute keinen Nationalsozialismus mehr, kein nationalsozialistisches Empfinden. Wir sind ein Rechtsstaat geworden.“ Gleichzeitig brachte er den Wunsch zum Ausdruck, „dass in diesem Prozess die volle Wahrheit ans Licht kommt und dass Gerechtigkeit geübt wird“.