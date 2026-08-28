Foto: mauritius images/wikimedia commons/public domain/Bundesarchiv, Renate Patzek
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Der Mann, der Eichmann verraten hat

Foto: picture alliance, Dagmar Wiede/kpa Keystone, picture alliance
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Der BND hat 1961 einen Agenten in den Eichmann-Prozess eingeschleust, der vor allem eine Aufgabe hatte: Adenauers Kanzleramtschef Hans Globke und andere NS-Kollaborateure aus dem Verfahren herauszuhalten. Eine Enttarnung.

Von Willi Winkler
28. August 2026 | Lesezeit: 28 Min.

Am Abend bevor der Eichmann-Prozess in Jerusalem beginnen sollte, wandte sich Bundeskanzler Konrad Adenauer im Fernsehen an die Bürgerinnen und Bürger und konnte sie beruhigen: „Im deutschen Volkskörper, im moralischen Leben des deutschen Volkes, gibt es heute keinen Nationalsozialismus mehr, kein nationalsozialistisches Empfinden. Wir sind ein Rechtsstaat geworden.“ Gleichzeitig brachte er den Wunsch zum Ausdruck, „dass in diesem Prozess die volle Wahrheit ans Licht kommt und dass Gerechtigkeit geübt wird“.

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