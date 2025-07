Noch weit ins 20. Jahrhundert hinein überließ man die Abwasseraufbereitung allein der Natur. Das Brauchwasser wurde meist ungeklärt in Flüsse und Seen geleitet, Mikroben in Wasser und Boden zersetzten die menschlichen Hinterlassenschaften so gut sie konnten – wehe den Städten stromabwärts. Auch heute ist diese biologische Kläranlage die einzige, die von vielen Ländern der Welt genutzt wird.