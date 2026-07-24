Ein Wunder wär jetzt gut. Oder halt irgendein Zeichen von oben, welches Oben egal, ob jetzt Himmel, also ganz oben, oder Lehrerzimmer, also so mitteloben. Loreen nimmt, was sie kriegen kann. Muss sich ja nicht gleich das Meer teilen wie auf dem Bild, das sie gemalt und vorne in die Kirche gestellt haben für ihren Abschlussgottesdienst, in dem die Pfarrerin mit den pinkfarbenen Haaren gerade sagt, der Abschied aus der Realschule sei ein bisschen vergleichbar mit dem Auszug des Volks Israel aus Ägypten. Wobei Schule jetzt auch nicht direkt Sklaverei sei. Jedenfalls: Moses brauchte ja auch das Wunder mit dem Roten Meer.