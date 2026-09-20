Sicher ist, dass in Berlin künftig eine neue Person an der Spitze des Senats stehen wird. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte seine Spitzenkandidatur zurückgezogen, nachdem er für seinen Umgang mit einem großen Stromausfall im Berliner Südwesten und seine damit verbundene fehlerhafte Kommunikation in der Kritik gestanden hatte. Spitzenkandidat der CDU ist nun Stefan Evers. Möglicherweise könnte mit Elif Eralp auch erstmals eine Linke Regierende Bürgermeisterin werden.