Ergebnisse der Abgeordnetenhauswahl 2026
So hat Berlin gewählt
Berlin hat ein neues Abgeordnetenhaus gewählt, gut 2,5 Millionen Menschen waren zur Wahl aufgerufen. Erstmals durften auch 16- und 17-Jährige wählen. Hier finden Sie ab 18 Uhr alle Ergebnisse.
Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick
- Linke und CDU liegen in den Umfragen vor der Wahl mit jeweils etwa 20 Prozent beinahe gleichauf.
- Welche Partei die meisten Stimmen holen kann, ist völlig offen. Auch AfD (etwa 18 Prozent) und Grüne (etwa 16 Prozent) sind in den Umfragen nicht weit abgeschlagen.
- Die SPD kommt in den Umfragen auf etwa zwölf Prozent und wird voraussichtlich nicht den nächsten Regierenden Bürgermeister stellen.
- BSW und FDP müssen am Wahlabend bangen, ob sie den Einzug in den Landtag schaffen. Beide Parteien sind derzeit nicht im Abgeordnetenhaus vertreten.
- Die Wahlbeteiligung bei der Wiederholungswahl 2023 lag bei 62,9 Prozent.
In Berlin regiert seit 2023 die CDU in einer Koalition mit der SPD. Nach massiven Unregelmäßigkeiten bei der regulären Abgeordnetenhauswahl 2021 hatte der Berliner Verfassungsgerichtshof die Wahl für ungültig erklärt. Im Februar 2023 musste die Wahl wiederholt werden. Dabei löste die CDU die zuvor regierende SPD als stärkste Kraft ab. Für eine Fortsetzung der aktuellen Regierungskoalition wird es nicht reichen, ein Dreierbündnis ist wahrscheinlich.
Sicher ist, dass in Berlin künftig eine neue Person an der Spitze des Senats stehen wird. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte seine Spitzenkandidatur zurückgezogen, nachdem er für seinen Umgang mit einem großen Stromausfall im Berliner Südwesten und seine damit verbundene fehlerhafte Kommunikation in der Kritik gestanden hatte. Spitzenkandidat der CDU ist nun Stefan Evers. Möglicherweise könnte mit Elif Eralp auch erstmals eine Linke Regierende Bürgermeisterin werden.
In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde Berlin, vor 1991 West-Berlin, mal von der SPD, mal von der CDU regiert. Hier sehen Sie die Wahlergebnisse der wichtigsten Parteien im Zeitverlauf. Die Ergebnisse der linken Vorgängerparteien werden in der Grafik der Linken zugerechnet.
Die Wählerstimmen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend auf mehrere Parteien verteilt, eine große Volkspartei gibt es nicht mehr.
Die Ergebnisse aus den Wahlkreisen in Karten
Die folgenden Karten zeigen, welche Parteien in den 78 Wahlkreisen die meisten Stimmen holen und wo die Wahlbeteiligung besonders hoch war. Ergebnisse sind auf diesen Karten erst zu sehen, wenn ein Wahlkreis vollständig ausgezählt ist.
Diese Karte zeigt je Wahlkreis, welche Partei die meisten Zweitstimmen gewinnen kann.
Hier ist die zweitstärkste Kraft in jedem Wahlkreis zu sehen.
Diese Karte zeigt die Ergebnisse der Linken in allen Wahlkreisen.
Wie sich die Ergebnisse der CDU regional verteilen, zeigt diese Karte.
Hier sind die Hochburgen der AfD zu sehen …
… und hier die der Grünen.
Diese Karte zeigt, wo die SPD noch am stärksten ist.
Insgesamt durften gut 2,5 Millionen Menschen in Berlin wählen. Diese Karte zeigt die Wahlbeteiligung in allen Wahlkreisen, die vollständig ausgezählt sind.
Diese Karte zeigt je Wahlkreis, welche Partei die meisten Zweitstimmen gewinnen kann.
Hier ist die zweitstärkste Kraft in jedem Wahlkreis zu sehen.
Diese Karte zeigt die Ergebnisse der Linken in allen Wahlkreisen.
Wie sich die Ergebnisse der CDU regional verteilen, zeigt diese Karte.
Hier sind die Hochburgen der AfD zu sehen …
… und hier die der Grünen.
Diese Karte zeigt, wo die SPD noch am stärksten ist.
Insgesamt durften gut 2,5 Millionen Menschen in Berlin wählen. Diese Karte zeigt die Wahlbeteiligung in allen Wahlkreisen, die vollständig ausgezählt sind.
Detaillierte Analysen für jeden Wahlkreis
Die Süddeutsche Zeitung bereitet die Ergebnisse aller Wahlkreise für Sie in automatisch aktualisierten Artikeln auf. Hier gelangen Sie zum Wahlergebnis in einem bestimmten Wahlkreis in der Einzelanalyse:
Links zu allen Wahlkreisanalysen
Charlottenburg-Wilmersdorf - Wahlkreis 1, Charlottenburg-Wilmersdorf - Wahlkreis 2, Charlottenburg-Wilmersdorf - Wahlkreis 3, Charlottenburg-Wilmersdorf - Wahlkreis 4, Charlottenburg-Wilmersdorf - Wahlkreis 5, Charlottenburg-Wilmersdorf - Wahlkreis 6, Charlottenburg-Wilmersdorf - Wahlkreis 7, Friedrichshain-Kreuzberg - Wahlkreis 1, Friedrichshain-Kreuzberg - Wahlkreis 2, Friedrichshain-Kreuzberg - Wahlkreis 3, Friedrichshain-Kreuzberg - Wahlkreis 4, Friedrichshain-Kreuzberg - Wahlkreis 5, Lichtenberg - Wahlkreis 1, Lichtenberg - Wahlkreis 2, Lichtenberg - Wahlkreis 3, Lichtenberg - Wahlkreis 4, Lichtenberg - Wahlkreis 5, Lichtenberg - Wahlkreis 6, Marzahn-Hellersdorf - Wahlkreis 1, Marzahn-Hellersdorf - Wahlkreis 2, Marzahn-Hellersdorf - Wahlkreis 3, Marzahn-Hellersdorf - Wahlkreis 4, Marzahn-Hellersdorf - Wahlkreis 5, Marzahn-Hellersdorf - Wahlkreis 6, Mitte - Wahlkreis 1, Mitte - Wahlkreis 2, Mitte - Wahlkreis 3, Mitte - Wahlkreis 4, Mitte - Wahlkreis 5, Mitte - Wahlkreis 6, Mitte - Wahlkreis 7, Neukölln - Wahlkreis 1, Neukölln - Wahlkreis 2, Neukölln - Wahlkreis 3, Neukölln - Wahlkreis 4, Neukölln - Wahlkreis 5, Neukölln - Wahlkreis 6, Pankow - Wahlkreis 1, Pankow - Wahlkreis 2, Pankow - Wahlkreis 3, Pankow - Wahlkreis 4, Pankow - Wahlkreis 5, Pankow - Wahlkreis 6, Pankow - Wahlkreis 7, Pankow - Wahlkreis 8, Pankow - Wahlkreis 9, Reinickendorf - Wahlkreis 1, Reinickendorf - Wahlkreis 2, Reinickendorf - Wahlkreis 3, Reinickendorf - Wahlkreis 4, Reinickendorf - Wahlkreis 5, Reinickendorf - Wahlkreis 6, Spandau - Wahlkreis 1, Spandau - Wahlkreis 2, Spandau - Wahlkreis 3, Spandau - Wahlkreis 4, Spandau - Wahlkreis 5, Steglitz-Zehlendorf - Wahlkreis 1, Steglitz-Zehlendorf - Wahlkreis 2, Steglitz-Zehlendorf - Wahlkreis 3, Steglitz-Zehlendorf - Wahlkreis 4, Steglitz-Zehlendorf - Wahlkreis 5, Steglitz-Zehlendorf - Wahlkreis 6, Steglitz-Zehlendorf - Wahlkreis 7, Tempelhof-Schöneberg - Wahlkreis 1, Tempelhof-Schöneberg - Wahlkreis 2, Tempelhof-Schöneberg - Wahlkreis 3, Tempelhof-Schöneberg - Wahlkreis 4, Tempelhof-Schöneberg - Wahlkreis 5, Tempelhof-Schöneberg - Wahlkreis 6, Tempelhof-Schöneberg - Wahlkreis 7, Treptow-Köpenick - Wahlkreis 1, Treptow-Köpenick - Wahlkreis 2, Treptow-Köpenick - Wahlkreis 3, Treptow-Köpenick - Wahlkreis 4, Treptow-Köpenick - Wahlkreis 5, Treptow-Köpenick - Wahlkreis 6, Treptow-Köpenick - Wahlkreis 7