Jubiläum Die SZ wird Es war ein Samstag, der 6. Oktober 1945, an dem die Süddeutsche Zeitung zum ersten Mal erschien. Seitdem liefert sie täglich Nachrichten und Analysen, genau wie Recherchen und Einblicke. Zeit also, einmal hinter die eigenen Kulissen zu blicken. 1. Oktober 2025 Die ersten Jahre Journalismus als Antifaschismus - das war die Idee Vor genau 80 Jahren erscheint die erste Ausgabe der „Süddeutschen Zeitung". Gedruckt und gearbeitet wird in einem zerstörten Verlagshaus. Der Auftrag der US-Militärregierung an die Journalisten lautet, aus den Deutschen Demokraten machen. Doch die SZ tut sich zunächst schwer mit der Vergangenheit. Frank-Walter Steinmeier „Eine liberale, unabhängige und staatsferne Wächterin der freiheitlichen Demokratie" Die „Süddeutsche Zeitung" hat ihr 80-jähriges Bestehen mit einem Festakt in München gefeiert. Die Festrede von Bundespräsident Steinmeier im Wortlaut.