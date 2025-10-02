Der SZ wird oft vorgeworfen, dass ihre Kommentierung erwartbar sei. Zu links, zu grün. Sehen Sie das auch so?

Nein, die SZ ist nicht einseitig, sie gibt unterschiedlichen Standpunkten Platz. Aber ich bin schon froh, dass es mit ihr eine große Zeitung in Deutschland gibt, die begriffen hat, was in Sachen Russland die Stunde geschlagen hat.

Eine politische Linie nehmen Sie also schon wahr?

Ja. Früher war die SZ nicht unfreundlich gegenüber der Bundeswehr, aber es stand sehr wenig darüber drin. Dass sie hier plötzlich eine radikale Kehre gemacht hat, das habe ich schon registriert. Und ich gehöre zu denen, die gesagt haben: Gott sei’s getrommelt und gepfiffen. Gerade weil die Süddeutsche nicht als rechts gilt, sondern als Mitte oder ein bisschen links von der Mitte. Ich komme ja aus Finnland, das ist bis 1917 über 100 Jahre lang russisch gewesen. Wir und die Balten, wir wissen Bescheid. Als der Ukraine-Krieg losging, hat Kaja Kallas voller Bitterkeit gesagt: Sie hätte das ja schon immer gesagt, aber keiner hätte auf sie gehört.

Gibt es nicht unterschiedliche Meinungen zum Krieg in der Zeitung?

Ja, wenn ich lese, dass man das Geld nicht für die Bundeswehr, sondern lieber für Kultur und Soziales ausgeben sollte, dann kann mich das aufregen. Kultur und Soziales sind mir wichtig, aber wenn uns die Russen überrennen, hilft uns Kultur und Soziales nicht. Ich gehöre also zu denen, die der SZ wirklich dankbar sind ... (weint) ..., dass sie dem Ernst der Lage Rechnung trägt und die Bundeswehr meist positiv sieht.

Gab es mal eine Phase, in der die SZ-Kommentare aus Ihrer Sicht weitgehend falschlagen?

Ja, das war 2015 und 2016, als die Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Damals hat die Süddeutsche Angela Merkels Entscheidung, die Mengen an Menschen ins Land zu lassen, sehr begrüßt. Das war beinahe euphorisch und sehr moralisch, man wähnte sich auf der richtigen Seite. Ich fand das ziemlich naiv. Ich habe selbst einen Migrationshintergrund, ich stamme aus Finnland. Ich weiß, wie kompliziert Integration ist! Und ich habe mir 2015 sofort große Sorgen gemacht, ob die Gesellschaft das aushalten kann. Man sieht an dem Erfolg der extremen Parteien, wie schwierig das ist.

Sie ärgern sich auch heute öfter einmal beim Lesen. Sie sind jedenfalls eine unserer fleißigsten Leserbriefschreiberinnen.

Früher hatte ich nicht so viel Zeit, da habe ich nur gelegentlich mal einen Brief geschrieben.

„Es gibt Kollegen bei Ihnen, zu denen habe ich eine Art Brieffreundschaft“

Heute schreiben Sie uns manchmal mehrmals die Woche.

Ja, das ist eine systematische Beschäftigung, weil es meine einzige Möglichkeit ist, mich in den öffentlichen Diskurs einzubringen. Ich bin so schwerhörig, dass ich keinem Vortrag, keiner Diskussion mehr folgen kann, ich kann nirgends mehr unter vielen Menschen mitreden. Also schaue ich jeden Tag in die SZ, ob es ein Thema gibt, zu dem ich etwas sagen kann, das sachlich genug Gewicht hat, um die Zeit eines Redakteurs in Anspruch zu nehmen, der das lesen soll.

Welche Erfahrung machen Sie als Leserbriefschreiberin?

Wenn man Briefe schreibt, in denen wirklich etwas drinsteht, dann werden die offenbar wirklich gelesen. Einmal erlebte ich einen Triumph: Ich habe zu einer Sache einen sehr pointierten, ironischen Leserbrief geschrieben und bald darauf fand ich genau meine Worte in einem Beitrag eines Redakteurs. Der hatte meinen Brief gelesen und das, was ich sagte, wirklich aufgenommen! Geantwortet hat er aber nicht.

Eigentlich hat der Kollege ja Ihre Formulierung gestohlen!

Ach nein, ich fand das großartig. Es gibt auch Kollegen bei Ihnen in der Redaktion, zu denen habe ich eine Art Brieffreundschaft. Meistens bekomme ich aber keine Antwort, das erwarte ich auch nicht. Wenn Redakteure auf jeden Leser antworten würden, hätten sie keine Zeit, neue Beiträge zu schreiben.

Sie waren erst Lehrerin, dann in einem Schulbuchverlag und später an der Hochschule. Wären Sie vielleicht auch gern Journalistin geworden?

Journalistin? Nein, da ist man vermutlich ständig gehetzt. Ein Beruf, der einen zwingt, schneller zu arbeiten, als man es eigentlich gut machen kann, das hätte ich nicht lange ausgehalten.

Wie hat sich die Süddeutsche aus Ihrer Sicht in 60 Jahren verändert? War sie früher besser oder ist sie es heute?

Für mich ist die Süddeutsche so gut geblieben, wie sie immer war. Der ganze zusätzliche Quatsch, der im Laufe der Jahre dazukam, den braucht es für mich nicht. Aber das macht nichts, den tue ich halt ins Altpapier. Vollkommen überflüssig sind für mich Interviews mit irgendwelchen Pop-Leuten oder die Leute-Spalte: Irgendjemand kriegt ein Kind, irgendjemand lässt sich scheiden, da weiß ich meist gar nicht, wer das ist. Aber ich bin 93, ich bin überhaupt kein Maßstab, die Welt besteht nicht aus Fossilien wie mir. Und es gibt viele Leute, die wollen unterhalten werden. Ich brauche keine Unterhaltung.