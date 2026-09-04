Foto: Doug Kanter/dpa
Foto: Doug Kanter/AFP

Unser Kind, verstreut im Müll

Der Anschlag auf das World Trade Center ist 25 Jahre her, aber Diane und Kurt Horning konnten ihren Sohn nie begraben. Sie haben nur ein paar Dinge von ihm, die man auf der Müllhalde fand, auf der das Geröll damals abgeladen wurde. Und jetzt: Gras drüber?

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Der Anschlag auf das World Trade Center ist 25 Jahre her, aber Diane und Kurt Horning konnten ihren Sohn nie begraben. Sie haben nur ein paar Dinge von ihm, die man auf der Müllhalde fand, auf der das Geröll damals abgeladen wurde. Und jetzt: Gras drüber?

Von Boris Herrmann
4. September 2026 | Lesezeit: 13 Min.

Was ihr geblieben ist vom Leben ihres Sohnes, das bewahrt Diane Horning in einer Schatulle auf. Sie ist aus dunkelbraun lackiertem Holz, etwa so groß wie eine Müslischüssel, und steht bei den Hornings zu Hause in Scotch Plains, New Jersey, im Wohnzimmerregal. „25 Jahre, es ist eine Ewigkeit, und es ist wie gestern“, sagt Diane Horning, als sie sich mit der Schatulle aufs Sofa setzt und den Deckel öffnet.

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