Was ihr geblieben ist vom Leben ihres Sohnes, das bewahrt Diane Horning in einer Schatulle auf. Sie ist aus dunkelbraun lackiertem Holz, etwa so groß wie eine Müslischüssel, und steht bei den Hornings zu Hause in Scotch Plains, New Jersey, im Wohnzimmerregal. „25 Jahre, es ist eine Ewigkeit, und es ist wie gestern“, sagt Diane Horning, als sie sich mit der Schatulle aufs Sofa setzt und den Deckel öffnet.