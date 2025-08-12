Foto: Friedrich Bungert
Schwarz-rote Koalition

Wie viel kann eigentlich in 100 Tagen passieren?

Die erste Phase ihrer Regierungszeit haben Union und SPD hinter sich gebracht – nicht gerade geräuschlos. Was waren die entscheidenden Momente? Ein Drama in sieben Akten.
Wie viel kann eigentlich in 100 Tagen passieren?
Von Claus Hulverscheidt, Georg Ismar, Nicolas Richter, Robert Roßmann und Vivien Timmler
12. August 2025 | Lesezeit: 8 Min.

Es ist ein bisschen wie in Ampelzeiten. Auch damals gab es eine Binnensicht und eine Außensicht, und beide wollten nicht so recht zusammenpassen. Ähnlich ist es auch jetzt wieder. Im Kanzleramt finden sie den Start der schwarz-roten Regierung ganz klasse. 100 Tage ist sie nun im Amt, 118 Vorhaben habe das Kabinett bereits unter Führung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) beschlossen, rechnet man vor. Dass einige davon liegen gebliebene Projekte der Vorgängerregierung waren – geschenkt.

