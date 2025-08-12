Es ist ein bisschen wie in Ampelzeiten. Auch damals gab es eine Binnensicht und eine Außensicht, und beide wollten nicht so recht zusammenpassen. Ähnlich ist es auch jetzt wieder. Im Kanzleramt finden sie den Start der schwarz-roten Regierung ganz klasse. 100 Tage ist sie nun im Amt, 118 Vorhaben habe das Kabinett bereits unter Führung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) beschlossen, rechnet man vor. Dass einige davon liegen gebliebene Projekte der Vorgängerregierung waren – geschenkt.