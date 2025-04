Wie oft ist sie hier schon vorbeigefahren. Auf der A45, Kilometer 39,250, kurz vor der Ausfahrt Hagen-Süd. Täglich, manchmal mehrmals am Tag, und jedes Mal, wirklich jedes Mal dachte Maike Schmidt an den Mann, der hier in seinem hellblauen Golf gefunden wurde. Die Stelle ist heute von einem haushohen Schuttberg begraben, Baustelle. In Polizeiweste steht die Kriminaloberkommissarin nun daneben, während hinter einer Leitplanke die Autos an ihr vorbeirauschen. „Hier ist er von der Straße abgekommen“, sagt sie.