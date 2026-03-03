Yoga in Indien
Ein Leben im Verbogenen
Yoga in Indien
Ein Leben im Verbogenen
3. März 2026 | Lesezeit: 5 Min.
Kishan Chauhan ist jetzt wieder auf dem Weg zu sich selbst. Er hat seine Yogamatte auf dem Rasen neben dem historischen Sultan-Gebäude Bara Gumbad in den Lodhi-Gärten von Delhi ausgebreitet und seine Beine zum Lotussitz gefaltet. Im Frühnebel sieht er von Weitem aus wie eine Hindu-Statue, so unbewegt hockt er da. Er trägt eine Mütze, denn es ist frisch an diesem Mittwochmorgen um Viertel vor sieben im indischen Januar.